Посол Ирана в Москве предложил создать клуб стран, пострадавших от санкций США

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Государства, испытавшие на себе санкционное давление со стороны Вашингтона, могли бы объединить свои усилия для совместного противостояния политике США. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мне кажется, нам уже пора создать клуб стран, находящихся под санкциями. Среди его членов будет много сильных держав с развитыми экономиками: Россия, Китай, Иран", - сказал дипломат. По его словам, такие государства должны помогать друг другу, чтобы нивелировать негативное влияние действий США.

Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет видеть конкурентов, чьи позиции в каком-либо регионе мира были бы сильнее американских. "Они хотят, чтобы Россия была слабой, Китай был им экономически подчинен, а Иран был их колонией. Поэтому нам надо сотрудничать, помогать друг другу, взаимодополнять друг друга", - пояснил Джалали.

"У нас огромные возможности, надо просто проявить политическую волю и приложить усилия, чтобы грамотно развивать этот потенциал. Ирану есть что предложить России и Китаю. Мы - крупная страна с большим и достаточно молодым населением, у нас много полезных ископаемых и развитые технологии. Если мы приложим совместные усилия, то преодолеем давление США", - отметил посол.