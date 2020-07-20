МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ФАС изучает возможность отмены предельной платы за техосмотр транспортных средств в пользу рыночного механизма, заявил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

"Мы изучаем возможность отказа от предельного размера платы за технический осмотр в пользу "рыночного механизма", который должен способствовать улучшению качества предоставления услуг, росту числа операторов и удовлетворению потребительского спроса", - заявил Цариковский, слова которого передает пресс-служба.

Он также отметил, что в отношении регионов с малым числом хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, будет осуществляться контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в части установления или поддержания монопольно высоких цен.

По оценке ФАС, на 1 января 2020 года в России аккредитовано свыше 4700 операторов с более 5000 пунктами техосмотра, при этом среднее количество операторов, предоставляющих соответствующие услуги, в одном субъекте РФ составляет 49 хозяйствующих субъектов.

Отмечается, что в настоящее время ФАС ведет сбор предложений по вопросу необходимости пересмотра методики расчета предельного размера платы за технический осмотр транспортных средств.