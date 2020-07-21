В Австралии разработали цифровое решение для идентификации повреждений ветряных турбин

ТАСС, 21 июля. Технологический стартап Ping Services, разработавший инновационное решение для мониторинга ветряных турбин и идентификации неисправностей, получил финансирование в размере $1,3 млн для внедрения своего устройства в ветропарке на юге Австралии. Об этом сообщило в понедельник издание Power Engineering International.

"Технология обнаружения неисправностей, разработанная Ping Services, позволяет существенно повысить эффективность работы ветрогенераторов и, вероятно, поможет ускорить процесс расширенного применения возобновляемых источников энергии. Новый метод способствует снижению не только экономических затрат, но и рисков эксплуатации", - отметила аналитик фонда венчурных инвестиций Artesian Александра Клунис Росс.

Новое устройство, получившее название Ping Monitor, крепится к башням ветряных турбин с помощью магнитов, после чего датчики начинают процесс сбора информации о работе электростанции. В случае обнаружения аномалий, сотрудники электростанции получают немедленное оповещение.

В Южной Австралии, где расположен головной офис Ping Services, на ветроэнергетику приходится 34% всей вырабатываемой электроэнергии и 35% установленных мощностей ветряных электростанций Австралии, чем и обусловлен высокий интерес инвесторов к новой технологии.