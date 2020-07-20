Минфин предлагает снизить траты на госпрограмму вооружений на 5%

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минфин предлагает сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021-2023 годах на фоне пандемии. Об этом следует из методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомилось издание РБК.

Как сообщает издание, такое решение является одной из мер по уточнению бюджетных расходов в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета на следующие три года.

Уточняется, что ежегодное распределение ассигнований в рамках десятилетней госпрограммы вооружений, которую два года назад утвердил президент Владимир Путин, засекречено, известен только ее общий объем. Также в Минобороны РФ отменили, что с 2018 по 2027 год на реализацию ГПВ предусмотрено 20 трлн рублей, из них 19 трлн - на ремонт, закупки и разработку вооружений, военной и специальной техники и 1 трлн - на строительство соответствующей инфраструктуры.

По данным РБК, денежный объем сокращения госпрограммы вооружений в методике Минфина не указывается. Суммарное снижение нерасписанных расходов, куда входит и сокращение ГПВ, составляет 258,2 млрд рублей в 2021 году, 192 млрд рублей в 2022-м и 198,2 млрд рублей в 2023-м.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов в интервью изданию отмечал, что сейчас ежегодный объем гособоронзаказа (ГОЗ) составляет примерно 1,5 трлн рублей. Как пишет РБК, уровень современного вооружения в российской армии приближается к 60%, а к концу 2020 года стоит задача достичь 70% и поддерживать его до 2027 года. Также, по данным Росстата, в первом полугодии 2020 года объем производства летательных аппаратов и космических систем сократился на 36% к тому же периоду прошлого года.

Госпрограмма вооружений до 2027 года предусматривает работу над зенитной ракетной системой С-500, межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат" и "Рубеж", замену комплексов "Тополь" на более современные "Ярсы". В качестве приоритетов обозначены в том числе проекты бронетехники на базе платформ "Армата", "Курганец" и "Бумеранг", а также поставка новых танков Т-90М и другие.