Авиакомпания "Северный ветер" отменила субсидируемые рейсы в Москву

ТАСС, 21 июля. Одна из трех авиакомпаний, которые осуществляют субсидированные прямые рейсы между Благовещенском и Москвой, отменила ежедневные перелеты на этом направлении без объяснения причин. Как сообщили ТАСС во вторник в Министерстве транспорта Амурской области, в Росавиацию уже направлено обращение с просьбой принять меры к авиакомпании "Северный ветер".

"В нашем регионе три компании на московском направлении участвуют в программе субсидирования авиабилетов, в том числе и "Северный ветер". На текущий летний сезон у "Северного ветра" были согласованы семь рейсов в неделю, то есть ежедневно. При этом уже в июле случались отмены рейсов, а также замена прямых перелетов на рейс с дозаправкой в Красноярске", - рассказали в региональном минтрансе.

Там добавили, что в интересах жителей региона Министерством транспорта области направлено обращение в адрес руководителя Росавиации Александра Нерадько с просьбой принять меры к авиакомпании "Северный ветер" по соблюдению программы полетов.

В правительстве Амурской области считают, что у населения рейс был востребован. Руководству компании также направлен запрос о разъяснениях действий авиакомпании по пересадке пассажиров в июле на рейсы других авиаперевозчиков и массовой рассылки сообщений по отмене рейсов в августе и сентябре.

Комментарием авиакомпании "Северный ветер" о ситуации ТАСС пока не располагает.