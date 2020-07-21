Резидентов ТОР и СПВ на Камчатке освободили от налога на прибыль на первые пять лет работы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Новый закон, который устанавливает налоговые каникулы на первые пять лет работы для резидентов ТОР "Камчатка" и Свободного порта Владивосток, принят в регионе во вторник, сообщили ТАСС в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края.

"Мы освободили на первые пять лет работы от налога на прибыль организации со статусом резидентов ТОР и СПВ. Сейчас они платят по ставке 5%. Ставка 0% будет действовать начиная с нового налогового периода 2020 года и будет распространяться как на вновь созданные организации, получившие статус резидентов ТОСЭР после вступления в силу закона, так и на действующих резидентов на оставшийся до пятилетия срок. Это создаст более привлекательные условия для бизнеса, замотивирует работать на Камчатке и вкладывать в наш регион средства", - цитирует председателя краевого парламента Валерия Раенко пресс-служба заксобрания региона.

Уточняется также, что среди принятых во вторник нововведений - закон о поддержке малого и среднего бизнеса, который теперь распространяется и на самозанятых граждан.

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", а также меры господдержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях. В настоящий момент на Камчатке более 100 проектов имеют статус резидентов ТОР, которые имеют государственные преференции. Среди основных - снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, финансирование строительства объектов инфраструктуры ТОР за счет бюджетных средств, беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление иностранных товаров внутри ТОР, сокращенное время проведения контрольных проверок и другие. Подобные преференции есть и у резидентов СПВ на Камчатке, в настоящий момент 154 проекта в регионе имеют такой статус.