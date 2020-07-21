Экспорт высокотехнологичных товаров резидентов ОЭЗ Москвы за год вырос на треть

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" за год увеличили экспорт высокотехнологичной продукции на треть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем экспорта высокотехнологичной продукции резидентов особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2019 году составил 326 млн рублей, что на 32% больше, чем в 2018 году", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, самую большую выручку от сбыта продукции за рубеж по итогам прошлого года получили производители микроэлектроники - их объем составил 163,93 млн рублей. За все время существования столичной особой экономической зоны экспорт высокотехнологичной продукции ее резидентов составил более 615 млн рублей. Наибольшим спросом инновационные товары резидентов технополиса стали пользоваться в последние два года, чаще всего они экспортируют микроэлектронику, нанотехнологическую, оптическую продукции и учебное оборудование.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, больше всего столичные производители инновационных товаров из ОЭЗ "Технополис "Москва" экспортируют в Китай, Казахстан, Германию, Беларусь и Швейцарию. Также в 2019 году резиденты технополиса расширили географию дистрибуции и начали экспортировать оптические элементы в Болгарию, Монголию, Японию, Маврикий и образовательные наборы в Азербайджан и Израиль. Всего столичная продукция, произведенная на территории технополиса, в прошлом году была экспортирована в 26 стран.

"Увеличению объемов экспорта существенно способствуют преференции доступные резидентам технополиса. В ОЭЗ "Технополис "Москва" отсутствуют таможенные пошлины и сборы на импорт оборудования и материалов, которые потом используются в производстве товаров, отправляющихся на вывоз за границу. Также действующий научно-инновационный пост Московской таможни ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет сократить прохождение таможенных процедур. В прошлом году впервые из столичной ОЭЗ были экспортированы образовательные наборы для изучения физики, химии, биологии и окружающего мира в Азербайджан, Израиль и Казахстан на общую сумму 1,18 млн рублей", - приводятся также слова генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206,8 га. Особая экономическая зона Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 150 высокотехнологичных компаний - резидентов и арендаторов. Накопленным итогом, начиная с 2006 года, резиденты внесли 28,6 млрд рублей инвестиций в развитие столичной инновационной промышленности.