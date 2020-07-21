Италия получит из фонда восстановления экономики ЕС почти €209 млрд

"Это исторический момент для Европы и Италии. Мы удовлетворены, потому что одобрили амбициозный и соответствующей масштабу кризиса план восстановления", - заявил Конте во вторник по завершении саммита ЕС.

"Италия получит 28% из фонда восстановления экономики, <...> €81 млрд в форме субсидий, а также в форме займа, размер которого достигает €127 млрд". Как он уточнил, всего в рамках одобренного пакета Италия, таким образом, получит почти €209 млрд.

Главы государств и правительств стран ЕС в ходе самого длинного в истории сообщества саммита смогли прийти к согласию и одобрили финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза в размере €1,074 трлн на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне €750 млрд, €390 млрд из них - в форме грантов.

Именно последний вопрос, который был приоритетным для Италии, одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран Европы, стал камнем преткновения для Рима и ряда северных стран во главе с Нидерландами. Как стало известно из источников в итальянской делегации, последнее столкновение между Конте и премьером Нидерландов Марком Рютте произошло минувшей ночью по вопросу управления распределением и контроля над этим фондом.