ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 20 июля 2020 года отозвал лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования у АО СК "Железнодорожный страховой фонд" и ООО "Компания промышленно-торгового страхования". Об этом говорится в материалах регулятора.

Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом компаний от осуществления деятельности, предусмотренной документом.

"Железнодорожный страховой фонд" основан в 1993 году. Банк России выдал компании лицензии на осуществление страховой деятельности в октябре 2015 года. Специализируется на осуществлении добровольного имущественного и личного страхования. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

"Компания промышленно-торгового страхования" получила лицензии ЦБ на осуществление страховой деятельности в сентябре 2015 года. Специализируется на добровольном имущественном и личном страховании. Компания является членом Всероссийского союза страховщиков.