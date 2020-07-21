"Магнит" может запустить интернет-торговлю лекарствами в сентябре

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Магнит" планирует в сентябре начать электронную торговлю аптечным ассортиментом. Об этом в интервью РБК сообщил генеральный директор компании Ян Дюннинг.

Ретейлер развивает собственную сеть аптек, но пока не доставляет заказы.

"Надеюсь, уже в сентябре мы запустим электронную торговлю аптечным ассортиментом <…> Последние пару лет мы видим достаточно быстрый рост нашего аптечного бизнеса, и поскольку у нас далеко идущие планы в этом сегменте, мы решили запустить онлайн-формат, мы здесь довольно хорошо подготовлены", - сказал Дюннинг.

Кроме того, "Магнит" планирует запустить собственную доставку товаров из магазинов, сообщил руководитель компании. Пока ретейлер выполняет интернет-заказы, привлекая сторонних партнеров.

"Мы пилотируем собственную доставку продуктов. Сейчас мы партнерствуем с "Яндекс.Лавка", "Бронибоем", PonyExpress и ведем переговоры с другими игроками рынка доставки, чтобы посмотреть, есть ли у покупателей разных сегментов интерес к нашим предложениям, какими они должны быть в e-commerce", - сообщил гендиректор "Магнита".

Кроме того, необходимы дальнейшие инвестиции в онлайн-платформу "Магнита", а также обновление мобильного приложения, отметил Дюннинг.