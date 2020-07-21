Что меняет закон о категориях инвесторов и как он защищает неопытных участников рынка

После того как закон заработает в полную в силу, квалифицированные инвесторы смогут продолжить работать на финансовом рынке, как и прежде.

А вот неквалифицированные смогут покупать только самые простые и наименее рисковые активы: например, акции, включенные в специальные (котировальные) списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом, а также паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов и некоторые иностранные ценные бумаги.

Чтобы получить доступ к другим — более рисковым — инструментам, такой инвестор как раз и должен будет пройти тестирование, чтобы доказать, что понимает, как они работают и какие риски с ними связаны.

Важно помнить, что результаты теста не меняют статус неквалифицированного инвестора, подчеркивает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Они только подтверждают, что он делает сознательный выбор.