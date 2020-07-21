Что меняет закон о категориях инвесторов и как он защищает неопытных участников рынка

Госдума приняла в третьем чтении закон, который закрепляет разные категории инвесторов-физлиц и призван тем самым защитить неопытных участников фондового рынка.
Мы регулярно рассказываем, что нужно, чтобы начать заниматься инвестициями: например, как выбрать брокера, чем может быть полезен инвестиционный советник, вложить ли деньги в золото или во что-нибудь еще и т.д. Теперь объясняем, что меняет принятый закон.
В чем суть нововведений?
Главным образом они закрепляют разделение инвесторов на две категории:
неквалифицированные — те, у кого нет специальных знаний о работе на фондовом рынке, но кто хотел бы с его помощью приумножить средства;
квалифицированные — те, кто обладает опытом торговли на бирже, а значит, получит доступ к более рисковым активам.
Плюс документ определяет список тех активов, к которым у неквалифицированных инвесторов будет свободный доступ, и тех, для работы с которыми им нужно будет пройти специальное тестирование.
Как эти категории определяются?
Конкретные требования, которым должно соответствовать физическое лицо, чтобы его признали квалифицированным инвестором, определяет ЦБ. Сейчас это следующие критерии:
- по размеру имущества — человек должен владеть активами не меньше чем на 6 млн рублей. Например, вы получили квартиру в наследство, продали ее, и у вас на руках 6 млн рублей, вас могут признать квалифицированным инвестором, объясняет президент холдинга "Финам" Владислав Кочетков;
- по опыту работы — нужно не менее двух лет работать в компании, которая является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Списки таких участников можно найти на сайте ЦБ;
- по активности — вы должны совершать не менее одной сделки в месяц и не менее десяти сделок в квартал в течение четырех кварталов, то есть года, объемом не менее 6 млн рублей. И не имеет значения, насколько вы при этом успешны;
- по образованию и знаниям — получить статус квалифицированного инвестора можно, если у вас есть высшее экономическое образование или любой из аттестатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM).
Кроме того, в число квалифицированных инвесторов войдут коммерческие организации, годовая выручка которых составляет не менее 30 млрд рублей, а чистые активы — не менее 700 млн рублей за последний отчетный период.
Если требования к квалифицированному инвестору определяет ЦБ, зачем нужно тестирование?
После того как закон заработает в полную в силу, квалифицированные инвесторы смогут продолжить работать на финансовом рынке, как и прежде.
А вот неквалифицированные смогут покупать только самые простые и наименее рисковые активы: например, акции, включенные в специальные (котировальные) списки, государственные ценные бумаги Российской Федерации (ОФЗ), облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом, а также паи биржевых, открытых и интервальных ПИФов и некоторые иностранные ценные бумаги.
Чтобы получить доступ к другим — более рисковым — инструментам, такой инвестор как раз и должен будет пройти тестирование, чтобы доказать, что понимает, как они работают и какие риски с ними связаны.
Важно помнить, что результаты теста не меняют статус неквалифицированного инвестора, подчеркивает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Они только подтверждают, что он делает сознательный выбор.
То есть заваленный тест закроет дорогу неквалифицированному инвестору к более рисковым активам на рынке?
Во-первых, тест всегда можно будет пройти заново.
Во-вторых, даже если тест инвестор не пройдет, возможность совершить желаемую сделку остается. Механизм "последнего слова" позволяет в этом случае провести сделку на 100 тыс. рублей или на сумму одного лота, если его цена больше этой суммы. При этом инвестор в любом случае должен быть проинформирован о возможных рисках, уточняют в ЦБ. А подтверждение, что клиент эту опасность принимает, брокер должен будет хранить не меньше трех лет.
Как будет проходить тестирование и насколько сложным оно будет?
Порядок проведения тестирования, а также перечни вопросов будут утверждены базовым стандартом, который уже готовят специалисты НАУФОР и Национальной финансовой ассоциации (НФА) при поддержке Банка России. Ранее они предлагали составить тест из двух последовательных блоков: "Самооценка клиента" и "Знание клиента об инструменте". В первом блоке должны содержаться вопросы, оценивающие опыт и наличие знаний об определенных видах финансовых инструментов и видах сделок, во втором блоке — об особенностях определенных видов финансовых инструментов и видов сделок. Всего тестов будет шесть-семь — по каждой группе инструментов, объяснял председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Организовать тестирование должен будет профучастник рынка по правилам, которые установит ЦБ. А если организатор их нарушит, то он должен будет либо возместить клиенту потери, либо просто выкупить у того уже приобретенный финансовый инструмент.
Конечно, никто не заставляет проходить тестирование, но тогда и брокер будет иметь право отказать клиенту в обслуживании.
Для инвестора тест будет бесплатным.
Когда заработают новые нормы?
Закон вступает в силу с момента опубликования, но большая и самая важная для простых инвесторов часть его положений заработает только с 1 апреля 2022 года.
Так, инвесторы, признанные квалифицированными до этой даты, таковыми и останутся. А неквалифицированным не придется проходить тест на знание инструментов, если человек уже заключал такие сделки раньше.
То есть рынку для подготовки дается больше полутора лет.
Зачем закон нужен?
Закон, который бы защищал неопытных инвесторов, обсуждался уже давно — еще с 2016 года. А российский фондовый рынок становится все более массовым. Это одновременно связано и с общим повышением уровня финансовой грамотности населения, и с тем, что россияне ищут новые источники сохранения и приумножения денег на фоне невысоких ставок по депозитам.
"В этой связи важнейшая задача государства и профессионального сообщества — чтобы клиенты не разочаровались в финансовом рынке и постоянно бы пользовались его услугами, для чего на законодательном уровне требуется внедрить определенные защитные механизмы, позволяющие оградить граждан от непродуманных инвестиционных решений", — заявил Анатолий Аксаков.
По его словам, граждане сравнительно нечасто жалуются в ЦБ на брокеров. Но когда это делают, становится понятно, что чаще всего они теряют деньги, потому что не понимают инструменты, которыми пользуются. По наблюдениям НАУФОР, впрочем, основные потери инвесторов на рынке связаны не с выбором инструментов, а с их суетливостью, паникой и "плечами" (то есть когда инвесторы фактически занимают у брокера деньги на покупку актива — прим. ТАСС). Как раз от совокупности подобных ситуаций нововведения и призваны оградить простых россиян.