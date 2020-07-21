Международная нефтегазовая конференция пройдет на Сахалине осенью в особом формате

ТАСС, 21 июля. Сахалин примет 24-ю международную конференцию "Нефть и газ Сахалина", которая пройдет с 30 сентября по 1 октября в необычном формате. В мероприятии примут участие около 600 экспертов, часть делегатов прибудет на остров, а часть проведет деловые переговоры в дистанционном режиме, сообщается на сайте правительства Сахалинской области.

"Из-за пандемии нынешняя конференция пройдет с соблюдением повышенных требований безопасности и в особом формате. Одновременно в ней будут участвовать как прибывшие на остров делегаты, так и специалисты в режиме онлайн. Их ждут четыре тематических круглых стола "Спроси эксперта", более 120 индивидуальных встреч "один на один" с операторами проектов, дебаты и панельные дискуссии по наиболее актуальным вопросам", - говорится в сообщении.

Как уточняется, эксперты обсудят особенности работы нефтегазовой отрасли в условиях мирового кризиса. В рамках деловой программы состоится обсуждение новых тенденций и накопленного опыта в реализации нефтегазовых проектов, вопросов газификации и развития сети газомоторного транспорта на Дальнем Востоке. Участники также рассмотрят вопросы создания на Сахалине индустриального парка для локализации производства и сервиса в нефтегазовой отрасли и перспективы введения в строй газопровода "Сила Сибири-2".

Конференция "Нефть и газ Сахалина" является крупнейшим и старейшим международным мероприятием, посвященным нефтегазовому сектору Дальнего Востока России. Первоначально конференция проводилась в Лондоне для привлечения западных инвесторов, а в 2007 году была перенесена в Южно-Сахалинск. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 700 человек, в том числе президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер, председатель концерна "Шелл" в России Седерик Кремерс и главный исполнительный директор "Сахалин Энерджи" Роман Дашков.