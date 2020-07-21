Вера Полозкова намерена разобраться с авторскими правами на свои произведения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Поэт Вера Полозкова рассказала о намерении впервые разобраться с авторскими правами на использование собственных произведений, так как не получает авторские отчисления уже много лет.

"Я впервые за девять лет была в Российском авторском обществе (РАО), чтобы понимать, что происходит с моими текстами, использует ли их кто-то в коммерческих целях, пишутся ли на них песни, делаются ли отчисления, - поделилась она во вторник в интервью Софико Шеварднадзе для шоу "Просто о сложном", выходящем в "Яндекс.Эфире". - Я нахожусь в клубке комплексов по поводу того, что это моя работа и профессия. Никогда не узнавала, что я зарабатываю. Мне не приходит никаких авторских отчислений уже много лет".

По словам Полозковой, эксперты выяснили, что ее произведения часто упоминаются в различных передачах на телевидении, радио, пишутся песни.

"Я просто ничего не забираю. Раньше я могла себе позволить такое отношение ко всему, что с этим связано, потому что зарабатывала концертами и мне этого хватало. Теперь у меня трое детей, концертов у меня нет, и я решила выяснить, как дела. И выяснилось, что, да, все неплохо, просто внутренне у меня стоит абсолютный "экран", потому что мне очень страшно что-то присваивать", - добавила она.

Полозкова считает, что такое отношение к заработку и славе - родом из детства, что рождает комплекс, когда ребенка недооценивают. По ее словам, она пошла "на терапию по этому поводу". "Мне нужно с этим разобраться. Мне нужно понять, мне это бросать, потому что это невозможно, либо возвращаться с какими-то правами на то, что я делаю", - рассказала она.

Полозкову называют самым известным поэтом молодого поколения, автором, которого с удовольствием читает молодежь и чьи концерты очень ждут. Среди известных сборников стихов - "Фотосинтез", "Непоэмание", "Осточерчение", детская книга "Ответственный ребенок". Сейчас Полозкова работает над второй книгой для детей.