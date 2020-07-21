ВСК: индивидуальные тарифы ОСАГО не повлияют на цену страховки большинства автовладельцев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Закон об индивидуализация тарифов ОСАГО, который предусматривает учет личностных характеристик водителя при формировании цены на страховку, не повлияет на стоимость полиса для большинства автолюбителей. Такое мнение озвучила ТАСС руководитель управления моторных видов страхования "Страхового дома ВСК" Татьяна Кудрявцева.

"Первое и самое основное, что получат не только страховщики, но и водители, - это возможность устанавливать и получать более персонализированный тариф. Для ряда автовладельцев возможность учета новых факторов, конечно, произведет положительный эффект, так как цена станет ниже. Однако будут и те автовладельцы, для которых цена вырастет. По нашей оценке, в среднем существенных изменений не произойдет, более половины автовладельцев при приобретении полиса ОСАГО заплатят примерно такую же цену, которая и была до данных изменений", - сказала она.

Также Кудрявцева отметила, что пока сложно оценить, насколько может снизиться аварийность на дорогах с внедрением индивидуальных тарифов ОСАГО. "Пока сложно предположить, насколько использование данных о штрафах поспособствует снижению аварийности на дорогах, но мы полагаем, что положительный эффект, возможно не сразу, но будет", - пояснила она.

При этом, по мнению эксперта, новый закон вряд ли сможет повлиять на проблему отсутствия полиса ОСАГО у ряда автовладельцев. "По нашему мнению, данную ситуацию может решить только дальнейшее развитие системы по автоматической проверке наличия полиса ОСАГО по камерам с увеличением штрафа за его отсутствие", - заключила Кудрявцева.

Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО вступает в силу с 24 августа. Он позволит страховым компаниям учитывать личностные характеристики водителей при формировании цены полиса ОСАГО.