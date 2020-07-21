Франция не будет запрещать Huawei участие в создании сети 5G

ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Франция не будет препятствовать использованию технологий китайской компании Huawei при создании систем мобильной связи пятого поколения (5G) на ее территории, но намерена защищать свои стратегические интересы. Об этом заявил во вторник министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

"Нет глобального запрета на участие Huawei в создании 5G во Франции", - сказал он. Глава Минфина отметил, что "Франция не запрещает компании инвестировать в развитие 5G, но намерена отстаивать свои стратегические интересы, что означает защиту французских предприятий, находящихся в уязвимом положении".

"Мы следим за соблюдением национальной безопасности. Позиция Франции по этому вопросу является ясной и сбалансированной", - заявил Ле Мэр.

Ранее британское правительство объявило, что намерено отказаться от оборудования Huawei в национальной инфраструктуре связи. С 31 декабря британские операторы не смогут приобретать продукцию 5G данного производителя, а к 2027 году она будет заменена аналогами других предприятий. Пекин предупредил, что этот шаг негативно отразится на инвестициях компаний из КНР в Соединенном Королевстве.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.