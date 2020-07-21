Новак предложил интенсифицировать цифровую трансформацию ТЭК

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минэнерго России предложило интенсифицировать цифровую трансформацию ТЭК, а также снизить зависимость отрасли от иностранных технологий, материалов и комплектующих. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в рамках итоговой коллегии ведомства.

"В 2019 года с учетом актуальных задач развития отечественной научной базы, создания новых собственных производств и выхода страны на новые высокотехнологичные рынки, продолжилась работа по снижению зависимости отраслей от иностранных технологий, материалов и комплектующих, инновационному развитию и стимулированию цифровой трансформации ТЭК. Хотел бы обратить внимание, коллеги, что работа в этом направлении идет, но, на мой взгляд, ее можно интенсифицировать и более активно этим вопросом нам заняться в ближайшее время", - сказал министр.

По оценкам отраслевых экспертов, ежегодно компании по всему миру инвестируют около $1 трлн в цифровую трансформацию. Ожидается, что к 2025 году она позволит европейской промышленности генерировать дополнительно до €250 млрд ежегодно, отмечал ранее Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

Массовое внедрение цифровых технологий в российский ТЭК в среднесрочной (3-5 лет) перспективе позволит при необходимости нарастить добычу углеводородов на 100 млн тонн, создать более 50 тыс. рабочих мест и сократить количество несчастных случаев примерно на 30%, а также повысить эффективность и производительность.

Минэнерго для обеспечения цифровой трансформации российского ТЭК реализует ведомственный проект "Цифровая энергетика".