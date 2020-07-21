Трутнев заявил, что массового пересмотра планов по проектам в Арктике нет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Массового пересмотра планов по проектам в Арктике из-за изменений цен на энергоносители нет, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Каких-то массовых пересмотров планов мы не видим. В то же самое время сейчас идут переговоры с "Новатэком", который говорит, что может быть некоторая сдвижка планов", - сказал Трутнев.

Вместе с тем, уточнил он, резкое снижение объемов добычи ожидается у компании "Востокуголь".

"По "Востокуглю" будет резкое снижение объемов, но проект в целом должен жить, мы провели уже встречу с представителями компании и поговорили на тему того, какая государственная поддержка нужна, чтобы этот проект состоялся. Но объемы добычи угля будут меньше", - сказал полпред.