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Трутнев заявил, что массового пересмотра планов по проектам в Арктике нет

Полпред уточнил, что при этом резкое снижение объемов добычи ожидается у компании "Востокуголь"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Массового пересмотра планов по проектам в Арктике из-за изменений цен на энергоносители нет, сообщил во вторник журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Каких-то массовых пересмотров планов мы не видим. В то же самое время сейчас идут переговоры с "Новатэком", который говорит, что может быть некоторая сдвижка планов", - сказал Трутнев.

Вместе с тем, уточнил он, резкое снижение объемов добычи ожидается у компании "Востокуголь".

"По "Востокуглю" будет резкое снижение объемов, но проект в целом должен жить, мы провели уже встречу с представителями компании и поговорили на тему того, какая государственная поддержка нужна, чтобы этот проект состоялся. Но объемы добычи угля будут меньше", - сказал полпред.

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