Минприроды учтет замечания по изменению перечня видов деятельности, запрещенных на Байкале

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Изменения в постановление правительства РФ "Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории" будут приниматься с учетом результатов общественного обсуждения и высказанных замечаний. Об этом во вторник сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Румянцев на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Глава комитета Владимир Бурматов 17 июля обратился к министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину с просьбой исправить нормы проекта постановления правительства, расширяющие перечень видов деятельности, которыми можно заниматься в Центральной экологической зоне Байкала. В частности, проект допускает сжигание отходов производства и потребления без очистки выбросов до нормативного качества, сброс и захоронение отходов в водных объектах, наземное и подземное захоронение отходов, в том числе радиоактивных. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Данный проект постановления у нас находится на общественных обсуждениях. Третьего августа мы их завершаем, учитывая те замечания, которые поступят. Одновременно будем благодарны за результаты этого [заседания] в формате протокола, тоже обязуемся это учесть", - сказал Румянцев.

Бурматов на заседании комитета сообщил, что Минприроды уже внесло изменения в проект, устранив часть замечаний депутатов. "Например, по сбросу в водные объекты и захоронению отходов, в том числе радиоактивных, по рубкам [леса] и строительству зданий и сооружений, связанных с развитием особых экономических зон, - это скорректировано. Но при этом у нас замечания все равно очень серьезные остались", - сказал Бурматов. По его словам, проект по-прежнему допускает применение в лесах опасных для экосистемы Байкала средств защиты растений, использование авиации для распыления средств по борьбе с вредителями леса, добычу минеральных, термальных и радоновых вод.

Как сообщал Бурматов ТАСС, согласно закону "Об охране озера Байкал", на этой природной территории действует особый режим хозяйственной деятельности. Она не должна приводить к нарушению уникальной экосистемы озера и природных ландшафтов его водоохранной зоны. Бурматов просит правительство скорректировать предлагаемые изменения с учетом положений действующего закона.

Озеро Байкал, внесенное в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия. На Байкале запрещены виды деятельности с негативным влиянием на экосистему.