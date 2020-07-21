E.ON Technologies представила IoT-платформу для повышения энергоэффективности предприятий

ТАСС, 21 июля. Немецкая энергетическая компания E.ON Digital Technologies представила новую IoT-платформу, позволяющую оптимизировать системы отопления и кондиционирования предприятий для снижений затрат на электроэнергию и минимизации тепловых потерь. Об этом сообщило издание Smart Energy International.

"Данное изобретение является прекрасным примером того, как E.ON помогает клиентам улучшать условия труда для своих сотрудников, экономя при этом энергию и делая производственные объекты более экологичными и экономически эффективными. Система способна обрабатывать большие массивы данных с помощью моделей машинного обучения и выявлять оптимальные решения в зависимости от текущей ситуации", - сказал директор по цифровых технологиям E.ON Мэтью Тиммс.

Платформа аккумулирует данные о качестве воздуха и температуре в помещении, собираемые IoT-датчиками, после чего система объединяет полученную информацию с прогнозом погоды и, применяя AI-моделирование, рассчитывает оптимальное время работы систем кондиционирования. Каждый час собирается и обрабатывается около 10 млн точек данных как внутри рабочей среды, так и за ее пределами, среди которых уровень влажности, движение воздушных потоков, концентрация газов и загрязняющих веществ, таких как двуокись углерода или окиси азота.

Поскольку изменение температуры в помещении всего на один градус по Цельсию ведет к повышению затрат на отопление на 12%, оптимизация подачи свежего воздуха позволяет избежать тепловых потерь и повысить общий уровень энергоэффективности предприятия.

По сообщению компании, платформа дает точные рекомендации о том, какое окно в здании нужно открыть и на какой период времени, чтобы обеспечить оптимальный рабочий климат.

Ожидается, что E.ON представит новую систему в качестве лицензированного продукта в начале 2021 года.