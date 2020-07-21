В Арктике планируется привлекать в 10 раз больше частных инвестиций, чем государственных

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Соотношение частных и государственных инвестиций в Арктике должно приблизиться к параметрам, которых уже удалось достичь на Дальнем Востоке, когда на один рубль бюджетных вложений привлекается десять рублей частных инвестиций. Об этом сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции во вторник.

"Что касается поддержки инфраструктурных проектов, то здесь критерии мы предлагаем оставить те же самые, как на Дальнем Востоке. Один к десяти - то есть мы исходим из того, что на десять рублей частных вложений мы должны выделить один рубль инвестиций на инфраструктуру", - сказал Трутнев.

На данный момент ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года. На основе стратегии разрабатывается госпрограмма развития Арктики, которая будет предусматривать конкретные шаги, в том числе по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест, кроме того, утверждены льготы для инвесторов в Арктике.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет подготовленных Минвостокразвития законопроектов, предусматривающих льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты. Как отмечают в Минвостокразвития, благодаря принятию пакета законов о системе преференций российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций.