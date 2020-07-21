Власти Москвы планируют привлечь средства на 20-40 лет на инфраструктурные проекты

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Москвы и Санкт-Петербурга рассматривают возможность привлечь средства на 20-40 лет для финансирования инфраструктурных проектов. Об этом сообщил заместитель руководителя Минфина РФ Андрей Иванов в ходе онлайн-форума "Инфраструктурные инициативы бизнеса" в рамках "Недель российского бизнеса-2020".

"Мы с двумя городами, с Москвой и Санкт-Петербургом, смотрим возможности привлечения 20-40-летних средств для того, чтобы финансировать крупные инфраструктурные проекты этих городов", - отметил он.

По его словам, Минфин планирует максимально вовлечь государственные компании в реализацию новых инвестиционных проектов.

"Также мы хотели бы, чтобы "Автодор" предложил себя на рынке создания платных объектов инфраструктуры", - отметил Андрей Иванов.