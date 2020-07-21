ГД вернула во II чтение законопроект о хранении агрохимикатов на территории морских портов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла решение вернуть к процедуре второго чтения законопроект о возможности хранения агрохимикатов в границах территорий морских портов, продлив срок внесения к нему поправок до 1 сентября.

Как пояснил на заседании глава профильного комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, в ходе обсуждения уже предложенных поправок "состоялась дискуссия по вопросу точности формулировок". "Понимая, насколько этот законопроект важен для повышения экспортного потенциала страны, мы решили еще раз вернуться к итогам дискуссии и поняли, что данный законопроект необходимо вернуть к процедуре второго чтения и продлить подачу поправок до 1 сентября 2020 года", - сказал он.

Со своей стороны председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил поручить первому вице-спикеру Александру Жукову вместе с правительством "отработать все вопросы, связанные с доработкой законопроекта". "Там действительно много чего накрутили, что требует дополнительного изучения", - констатировал он. Спикер предложил включить в рабочую группу по доработке законопроекта представителей ФСБ "и тех структур, которые отвечают за экономическую безопасность".

Согласно предлагаемым поправкам в Водный кодекс РФ, в границах водоохранных зон запрещаются применение и хранение пестицидов, агрохимикатов, за исключением их хранения "в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос". При этом такие хранилища "не должны находиться на территориях городов и других населенных пунктов, в границах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, земель природоохранного и рекреационного назначения".

Госдума приняла законопроект во втором - основном - чтении 15 июля.