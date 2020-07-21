Силуанов: экономические санкции позволяют России развивать "собственные навыки"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Санкции против России наряду с негативным эффектом создают и дополнительные преимущества для страны, позволяя развивать собственные навыки ведения экономической политики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.

"Мы живем в эпоху санкций, на нас накладывают определенные ограничения, и это создает для нас преимущества, позволяет нам развивать собственные навыки и экономические секторы", - сказал Силуанов.

Также министр упомянул о строительстве "Северного потока - 2", в отношении которого действуют американские санкции, подчеркнул, что реализация проекта "продиктована чисто экономическими целями, не политическими". По словам Силуанова, газопровод позволит диверсифицировать пути поставок газа.

Конфронтация Китая и США

Силуанов считает, что экономическое противостояние Китая и США негативно повлияет на глобальную экономику, это доказывает необходимость достижения компромисса.

"Мы говорим о двух крупнейших экономиках, и конфронтация повлияет не только на нашу [российскую] экономику, но и окажет негативное влияние на глобальную экономику и на темп [ее] роста", - сказал он.

Силуанов подчеркнул важность достижения компромисса между Китаем и США, добавив, что нужно "относиться с уважением к различиям". Глава Минфина РФ также назвал контрпродуктивными попытки достижения "некоторых политических целей" с помощью введения экономических ограничений.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил американским ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Руководство Huawei назвало такое решение посягательством США на законные права предприятий КНР, добавив, что тем самым Вашингтон сам приговорил себя к отставанию в развертывании сети 5G.

Конфронтация между Вашингтоном и Пекином усилилась на фоне пандемии нового коронавируса. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".