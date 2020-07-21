Медведев: механизмы сдерживания роста тарифов ЖКХ можно включить в программу единороссов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Программу "Единой России" можно дополнить определенными предложениями, направленными на сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги. Такое мнение высказал во вторник председатель "Единой России", замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап".

"Какие-то механизмы, которые сдерживают рост тарифов ЖКХ, специальным образом зафиксировать в качестве предложений в нашей партийной программе было бы можно, потому что это действительно одна из острых тем для жителей нашей страны", - сказал Медведев, предложив подумать, какие именно принципы и методы можно было бы внедрить в программу партии.

Таким образом он прокомментировал идею включения в партийную программу единороссов пункта о том, что рост тарифов ЖКХ должен быть ниже уровня инфляции. Медведев согласился, что тема ЖКХ исключительно сложная, и она волнует большинство граждан, однако подчеркнул, что для снижения роста тарифов на коммунальные услуги до уровня инфляции "надо обладать ресурсами", потому что инфраструктура тоже должна развиваться. "Масса проблем связана с непроведенными ремонтами, у нас постоянно то прорывает что-то, то останавливается", - отметил зампред СБ РФ, подчеркнув, что для решения этих проблем нужны деньги.

Медведев при этом обратил внимание, что, несмотря на повышение цен на услуги ЖКХ, зачастую "изменений никаких не видно". "Важно, чтобы что-то менялось - чтобы водоснабжение было лучше, или газ провели, или коммунальные услуги оказывались более качественно, мусор лучше собирали и так далее", - сказал глава "Единой России".

Он заключил, что можно "в партийной программе предусмотреть различные способы, возможности влияния на политику в сфере тарифообразования в ЖКХ". Медведев при этом подчеркнул, что "просто в качестве общего правила" предусмотреть ограничение роста тарифов нелегко, так как в этом случае потребуется другой источник для развития коммунальной сферы.