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Госдума утвердила во II чтении расширение перечня разрешенных валютных операций

Документ был подготовлен во исполнение утвержденного кабмином плана мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, расширяющий перечень разрешенных валютных операций. Документ был инициирован правительством РФ и подготовлен во исполнение утвержденного кабмином плана мероприятий по реализации стратегии развития экспорта услуг до 2025 года.

Законодательство о валютном регулировании и валютном контроле дополняется новыми разрешенными случаями зачисления на счета представительств или филиалов юридических лиц - резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, денежных средств, полученных от нерезидентов в качестве возврата сумм по некондиционным или неприобретенным товарам либо невыполненным или выполненным ненадлежащим образом услугам, возврата залогов по договорам аренды помещения, а также выплат по договорам продажи имущества представительства или филиала либо страховых выплат, осуществляемых страховщиками-нерезидентами.

Также устанавливаются случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ. Предлагается уточнить перечень местных расходов резидентов, которые оплачиваются нерезидентами в период строительства резидентами объектов на территориях иностранных государств.

Законопроект определяет случаи признания зачета встречных обязательств с нерезидентами РФ - это наличие двусторонних договоров и проведение расчетов через специализированные расчетные организации, созданные международными организациями в области международных перевозок.

Согласно документу, расширяется перечень разрешенных случаев зачета встречных требований с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги, если расчеты между резидентами и нерезидентами осуществляются в соответствии с правилами, принятыми международными организациями в области международных перевозок, устанавливающими порядок проведения таких взаиморасчетов.

Поправки ко второму чтению

Принятые во втором чтении поправки обязывают резидентов представлять налоговым органам отчеты о движении не только денежных средств, но и иных финансовых активов. Уточняется также возможность проводить расчеты через счета, открытые не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка. Также устанавливается, что перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, утверждается ФНС России и размещается на её официальном сайте в интернете.

Уточняются случаи, когда уполномоченные банки и госкорпорация "ВЭБ.РФ" обязаны передавать органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к лицу, нарушившему требования закона "О валютном регулировании и валютном контроле", соответствующую ведомость банковского контроля по состоянию на дату выявления нарушения.

Положения закона в части представления резидентами налоговым органам сведений о зачислении или списании денежных средств и иных финансовых активов на счета (во вклады) резидентов, открытые в организациях финансового рынка (за исключением банков), расположенных за пределами территории РФ, а также об остатках денежных средств и иных финансовых активов на таких счетах (вкладах), применяются с 1 января 2021 года.

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