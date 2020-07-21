Госдума приняла во II чтении проект об институте квалифицированных бюро кредитных историй

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий институт квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ), которые будут уполномочены реализовывать новый механизм расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки гражданина. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина от 28 декабря 2016 г. об установлении обязанности проверки у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита. Целью является комплексная модернизация существующей системы формирования кредитных историй с учетом уровня развития современного кредитного рынка и финансовых технологий, говорится в сопроводительных материалах к документу.

Согласно документу, Банк России разработает порядок расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки пользователями кредитных историй, предполагающий механизм расчета по принципу "одного окна". Законопроект также облегчит доступ пользователей и субъектов кредитных историй к получению информации из БКИ, уточнит состав сведений, входящих в кредитную историю, а также создаст нормативную базу для обмена такими сведениями между БКИ.

При этом у ЦБ будет право определять порядок формирования сведений, входящих в кредитную историю (сейчас БКИ сами определяют состав таких сведений), и право устанавливать требования к унифицированным форматам информационного обмена сведениями, необходимыми для расчета совокупной долговой (платежной) нагрузки между квалифицированными БКИ и пользователями кредитных историй. Кроме того, законопроект уточняет перечень сделок, по которым информация должна направляться в БКИ, и уточнить состав источников формирования кредитных историй. Для признания квалифицированным в бюро должны содержаться сведения в отношении не менее 30 млн субъектов кредитных историй. Устанавливается минимальный капитал для квалифицированных бюро - не менее 100 млн руб.

Также законопроект направлен на совершенствование надзорных полномочий Банка России в отношении БКИ, включая предоставление ЦБ права исключать БКИ из государственного реестра без решения арбитражных судов при выявлении неоднократных и (или) существенных нарушений законодательства, уточнение требований к финансовой состоятельности владельцев БКИ, включая их распространение на лиц, контролирующих деятельность БКИ. Регулятор также будет устанавливать квалификационные требования к руководителям БКИ, а БКИ будут обязаны предоставлять финансовую и операционную отчетность в Банк России.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению определены случаи, когда источник формирования кредитной истории обязан представлять информацию не менее чем в два БКИ (если он является системно значимой кредитной организацией либо объем задолженности по займам (кредитам), выданным физлицам, составляет 100 и более миллиарда рублей в течение одного квартала). Исключение из этого правила составляет опорный банк для оборонно-промышленного комплекса - Промсвязьбанк.

Вводится институт индивидуальных рейтингов субъектов кредитной истории. Он определяется как "содержащееся в кредитной истории субъекта кредитной истории - физлица числовое значение, характеризующее его кредитоспособность и вычисленное бюро кредитных историй на основе методики, требования к которой устанавливаются Банком России".

Устанавливается предельное значение стоимости услуги квалифицированного БКИ по предоставлению сведений о среднемесячных платежах. Оно определяется как отношение значения среднерыночной стоимости кредитного отчета, применяемого в соответствующем календарном году, к количеству квалифицированных БКИ, включенных в реестр бюро, на дату предоставления таких сведений. Значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета определяется ЦБ ежегодно в установленном им порядке как средневзвешенное значение по всем БКИ и публикуется на официальном сайте Банка России не позднее чем за 45 календарных дней до начала года, в котором это значение будет применяться.

Предусматривается расширение полномочий Банка России по регулированию деятельности БКИ: определены меры, применяемые регулятором в отношении БКИ в случаях нарушений ими установленных требований.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2021 г. за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу.