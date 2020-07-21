Сторчак считает, что соглашение о принятии бюджета ЕС повлечет укрепление евро

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Достижение соглашения странами Евросоюза о новом семилетнем бюджетном плане ЕС повлечет укрепление евро. Об этом ТАСС сообщил экс-замглавы Минфина Сергей Сторчак, который курировал в министерстве международные вопросы.

"Я думаю, тот факт, что они договорились (страны ЕС - прим. ТАСС) и будут действовать согласованно, будет работать только на укрепление евро", - сказал Сторчак.

Он отметил, что привлечение Еврокомиссией средств в виде общих долговых обязательств ЕС для восстановления экономики после пандемии коронавируса является прорывным решением и повлечет приток средств. "Это вообще-то какое-то прорывное решение (привлечение Еврокомиссией средств в виде общих долговых обязательств ЕС - прим. ТАСС). Это, конечно, очень интересное событие с точки зрения развития долговых рынков, с точки зрения последствий развития этих долговых рынков", - отметил Сторчак.

"Если они предложат по этим облигациям процентные ставки в 2-3 раза выше, чем сейчас они есть на рынке, тем более есть отрицательные процентные ставки, то спрос будет, ликвидности хватает в финансовой системе Евросоюза, думаю проблем не будет для их продажи. Инвесторы, наверное, какое-то время будут смотреть что это такое, но потом привлекательная ставка купона даст приток ресурсов", - добавил экс-замглавы Минфина.

Влияние на Россию

Как отмечает Сторчак, принятие бюджета ЕС станет выгодным для России. "Если начнется оживление в странах Западной Европы, это наш основной торговый партнер, конечно, нам это интересно и, я думаю, даже выгодно. Повышение спроса на российскую продукцию, на любую, какая бы она не была, это хорошо. А здесь, с таким бюджетом, наверняка, появятся дополнительные источники".

При этом возможное введение новых таможенных пошлин на товары из не входящих в ЕС стран с более низкими климатическими стандартами, чем в Евросоюзе, может оказать серьезное влияние. "Это серьезное заявление, я не знаю, конечно, насколько оно отработано с партнерами по Евросоюзу, но это сильно, это может оказать серьезное влияние не многие страны, не только на нашу", считает Сторчак.

Саммит Евросоюза по бюджету продолжался почти четверо суток - с 17 по 21 июля. По его итогам лидеры ЕС утвердили семилетний бюджетный план сообщества на 2021-2027 годы в размере €1 074,3 млрд и приняли решение создать внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС объемом €750 млрд, из которых почти €209 млрд получит наиболее пострадавшая от пандемии Италия.

Все средства в фонд восстановления экономики будут привлечены Еврокомиссией в виде общих долговых обязательств ЕС с погашением до 2058 года. Из этих средств €390 млрд будут распределены между наиболее пострадавшими странами и регионами ЕС в виде грантов, то есть безвозмездно, и €360 млрд - в виде льготных кредитов.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что лидеры ЕС впервые в истории договорились размещать долговые обязательства Евросоюза для финансирования восстановления экономики после пандемии. Он также отметил, что для возврата этого долга ЕС должен будет ввести "инновационные налоги", в частности налог на непереработанный пластик, налог на цифровые транзакции, особый режим таможенных пошлин на товары из не входящих в ЕС стран "с более низкими климатическими стандартами, чем в Евросоюзе".