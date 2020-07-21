"Победа" планирует получить четыре самолета Boeing 737 до конца недели

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" планирует расширить авиапарк на четыре самолета Boeing 737-800. Об этом говорится в сообщении компании. "Победа" использует монофлот из самолетов только модели Boeing 737.

"Лоукостер "Победа" во вторник получил 31-й самолет Boeing 737-800. Еще три самолета будут поставлены во флот компании в течение недели", - отмечается в сообщении.

"Сейчас наши 30 самолетов выполняют ежедневно почти 200 рейсов по России. Благодаря расширению флота мы сможем увеличить расписание еще примерно на 30 рейсов в день. Это очень важно как для нас, так и для наших клиентов, которые ждут "Победу" в своих городах. Уже на август мы смогли запланировать открытие новых рейсов по маршрутам Санкт-Петербург - Ульяновск и Москва - Ижевск", - отметил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков, чьи слова привозятся в релизе компании.

"Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика.