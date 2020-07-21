TikTok планирует создать еще 10 тыс. рабочих мест на территории США

ТАСС, 21 июля. Приложение TikTok планирует в ближайшие три года создать 10 тыс. новых рабочих мест на территории США в связи с ростом числа американских пользователей. Об этом во вторник со ссылкой на представителя приложения Джоша Гартнера сообщил портал Axios.

"Это поддержит огромный рост (числа пользователей - прим. ТАСС) в стране и соответствует нашей стратегии создания наших команд там, где у нас есть пользователи", - сообщил Гартнер.

Он уточнил, что рабочие места будут созданы в сферах инженерии, продаж, управления контентом и обслуживания клиентов. В первую очередь, новые вакансии появятся в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Техас, Флорида и Теннесси.

6 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не исключают возможность блокировки на территории страны TikTok на фоне утверждений о том, что руководство соцсети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.