Минск оценивает потери в 2021 году от налогового маневра в РФ на уровне примерно $146 млн

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Потери бюджета Белоруссии от проведения налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн). Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Роман Головченко на заседании президиума правительства.

"Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн [белорусских] рублей", - сказал премьер-министр, слова которого приводит агентство БелТА.