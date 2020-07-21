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Минск оценивает потери в 2021 году от налогового маневра в РФ на уровне примерно $146 млн

Премьер-министр республики Роман Головченко отметил, что бюджет страны будущего года будет формироваться в непростых условиях

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Потери бюджета Белоруссии от проведения налогового маневра в нефтяной сфере РФ составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн). Об этом сообщил во вторник премьер-министр страны Роман Головченко на заседании президиума правительства.

"Уже сегодня очевидно, что бюджет будущего года формируется в непростых условиях, в условиях ограниченных ресурсов. Прямые потери доходов бюджета в 2021 году только от реализации так называемого налогового маневра оцениваются в сумму порядка 350 млн [белорусских] рублей", - сказал премьер-министр, слова которого приводит агентство БелТА.

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