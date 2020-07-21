В метро Москвы установят систему распознавания лиц за 1,39 млрд рублей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Оборудование для системы распознавания лиц планируют закупить для 1,5 тыс. вагонов метро в Москве, на это могут выделить почти 1,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по оснащению подвижного состава ГУП "Московский метрополитен" оборудованием видеонаблюдения <…> Целью выполнения работ является повышение безопасности пассажирских перевозок и оперативного реагирования на возникновение событий, реализуемые посредством оснащения вагонов подвижного состава серии 81 765/766/767 (и модификаций) в количестве 1538 штук оборудованием подсистемы автоматического обнаружения лиц пассажиров в видеокадрах, полученных от дополнительно устанавливаемых камер видеонаблюдения", - говорится в тексте закупки.

Кроме того, будет установлено специальное ПО для обеспечения в режиме реального времени доступа к архивным данным с видеорегистраторов подвижного состава и просмотра на автоматизированное рабочее место (АРМ) операторов видеоизображения с камер видеонаблюдения, установленных в салоне вагонов и в кабине машиниста.

Срок выполнения работ - в течение 180 календарных дней с даты заключения контракта. Начальная сумма контракта составляет 1,39 млрд рублей.