Госдума дает право таможне проводить дознание по контрабанде табака и алкоголя

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект о наделении сотрудников таможенных служб правом проводить дознание в случае выявления попыток незаконного провоза через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий в крупном размере.

В настоящее время таможенные органы имеют право в форме дознания расследовать лишь уголовные дела о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей и контрабандой наличных денежных средств и денежных инструментов. При этом, как отмечается в пояснительных материалах, попытки незаконного провоза табака и алкоголя "фактически не являются более сложными для расследования, чем уголовные дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, а отсутствие необходимости устанавливать причиненный ущерб существенно упрощает доказывание".

В связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс РФ вносятся поправки о наделении таможенных органов полномочиями по производству дознания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью один статьи 200.2 Уголовного кодекса - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных изделий в крупном размере.

Разработчики законопроекта указывают, что подавляющее большинство связанных с контрабандой преступлений "выявляется таможенными органами, к исключительной компетенции которых отнесено совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля".

Законопроектом также предлагается наделить пограничные органы Федеральной службы безопасности полномочиями по проведению дознания по уголовным делам о преступлениях, связанных с контрабандой наличных денежных средств, а также алкоголя и табака в крупном размере.