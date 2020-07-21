Кубань направит почти 16 млрд рублей на создание инфраструктуры для инвестпроектов

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края до 2024 года предоставят 15,9 млрд рублей субсидий инвесторам, которые реализуют проекты по созданию объектов сопутствующей инфраструктуры. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

"На снятие инфраструктурных ограничений по реализуемым инвестпроектам до конца 2024 года предлагаем направить 15,9 млрд рублей. В том числе - уже в следующем году - 2,6 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова министра экономики края Александра Руппеля.

Уточняется, что речь идет о субсидировании затрат на создание инвесторами объектов инфраструктуры при реализации проектов в крае. Ранее в регионе для снятия инфраструктурных ограничений власти сопровождали договоренности между инвесторами и энергоснабжающими компаниями, которые реализуют собственные проекты, также использовались мощности простаивающих предприятий. Кроме того, в качестве еще одной мер поддержки инвесторов в регионе планируют рассмотреть возможность возмещения с 2021 года суммы платежей по кредитам в размере ключевой ставки в течение трех лет. На эти цели намерены направить еще более 2 млрд рублей. Это позволит привлечь в регион 100 новых инвестпроектов на суммы от 100 млн до 1 млрд рублей, создать не менее 5 тыс. рабочих мест.

По данным администрации края в первом квартале текущего года приток инвестиций составил 60,1 млрд рублей, что почти на 9 млрд рублей больше, чем за тот же период прошлого года.

Краснодарский край занял шестое место, улучшив показатели на семь позиций по сравнению с 2019 годом, в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ по версии Агентства стратегических инициатив (АСИ). Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что это стало возможным благодаря совершенствованию системы сопровождения инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что Кубань занимает первое место в Южном федеральном округе по объему привлекаемых инвестиций - на ее долю приходится 40% крупнейших проектов округа. Количество крупных инвестпроектов на Кубани с 2015 года увеличилось почти вдвое. За последние пять лет на территории Краснодарского края было реализовано более 380 крупных [стоимостью свыше 100 млн рублей каждый] инвестиционных проектов на общую сумму порядка 413 млрд рублей, создано около 19 тыс. новых рабочих мест. В 2020 году в крае на стадии реализации находятся 366 проектов на общую сумму свыше 1,3 трлн рублей, за счет которых планируется создать еще 66,3 тыс. новых рабочих мест.