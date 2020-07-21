Дума приняла в I чтении законопроект об уточнении регулирования промышленного рыболовства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования промышленного рыболовства.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия") в мае. Как отмечают парламентарии, сегодня для вылова рыбы на внутренних водах необходимо заключать договор пользования рыболовным участком. Между тем далеко не все участки на внутренних водных объектах утверждены. Кроме того, подчеркивают авторы инициативы, если вылавливать рыбу вне этих участков, то необходимо заключать договор пользования водными биоресурсами.

Чтобы ликвидировать правовую коллизию, законопроект предлагает установить, что заключать договор о пользовании рыболовным участком нужно только при промышленным рыболовстве на территории водного объекта, который входит в перечень таких участков. Этот перечень в свою очередь утверждает орган исполнительной власти субъекта РФ.

Кроме того, авторы инициативы предлагают наделить федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства полномочием по распределению квот вылова водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах. Законопроект также отменяет требование о ежегодной подаче заявления для определения вида промышленного рыболовства в расчетном году.