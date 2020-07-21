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Reuters: Белый дом выделил $75 млн на исследование квантовых технологий

По данным агентства, целью исследований является значительное ускорение вычислений

ТАСС, 21 июля. Белый дом во вторник сообщил о выделении $75 млн трем университетам США для исследования квантовых технологий. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, по $25 млн получат университет Колорадо на изучение квантовых сенсоров, университет штата Иллинойс в Урбане, в котором будут изучаться квантовые архитектуры и сети, а также Калифорнийский университет в Беркли для изучения квантовых вычислений.

Как сообщило агентство, целью исследований является значительное ускорение вычислений.

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