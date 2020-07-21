Комиссия по финуслугам острова Джерси одобрила переход "Русала" в российскую юрисдикцию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Комиссия по финансовым услугам острова Джерси (JFSC) одобрила заявление "Русала" на продолжение деятельности в юрисдикции РФ. Теперь "Русалу" предстоит пройти регистрацию Банком России выпуска российских акций и регистрацию в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, следует из сообщения компании.

"Компания хотела бы сообщить акционерам, что 5 июня 2020 года JFSC дала свое согласие на заявление компании о продолжении деятельности в качестве компании в юрисдикции Российской Федерации при условии получения заверенной копии документа о продолжении деятельности от зарубежных регистрационных органов (в Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

"Русал" предпринимает необходимые шаги для продолжения деятельности компании за пределами Джерси, отметили в компании. В частности, 10 августа компания ожидает прохождения регистрации Банком России выпуска российских акций, а 19 августа - вступления в силу регистрации в Федеральной налоговой службе России в качестве международной компании. После нее "Русал" будет признан международной компанией в соответствии с российским законодательством, а статус компании будет определен российским законодательством и новым корпоративным уставом.

Впоследствии компания подаст свое российское свидетельство о регистрации в JFSC. Если компания выполнит все свои обязательства по закону о компаниях острова Джерси, то комиссия выдаст свидетельство о продолжении деятельности компании и зафиксирует, что "Русал" перестанет быть зарегистрированным в Джерси, сказано в сообщении. Получить такое свидетельство компания рассчитывает 15 сентября.

В начале августа 2019 года акционеры "Русала" утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде (специальный административный район, позволяющий провести деофшоризацию зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры). Решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) совет директоров "Русала" принял в ноябре 2018 года, еще находясь под санкциями со стороны США, которые были сняты в январе 2019 года.

О компании

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. По итогам 2019 года производство компании достигло 3,76 млн т, а продажи выросли до 4,176 млн т (+13,8%).

Основные акционеры холдинга — En+ Group с долей 56,88%, SUAL Partners Виктора Вексельберга и партнеров с долей 26,5%. Free float - 16,62%.