Более 1,4 тыс. км газопроводов планируют построить в Ростовской области до 2022 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют до конца 2022 года построить более 1,4 тыс. км разводящих газопроводов. За счет средств областного бюджета будет построено более 650 км сетей, остальную часть построит "Газпром", сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона,

"До конца 2022 года за счет средств областного бюджета необходимо выполнить проектирование и строительство разводящих газопроводов, протяженностью более 650 км. Строительство еще более 750 км подводящих газопроводов будет осуществляться за счет средств компании "Газпром", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы главы региона, во вторник к газовым сетям было подключено несколько населенных пунктов Обливского и Милютинского районов области.

В пресс-службе компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" уточнили, что в Обливском районе пустили в эксплуатацию газопровод от хутора Лобачев к поселку Сосновому и к хуторам Глухомановскому, Солонецкому, Кирееву, Паршину, Караичеву. Это позволит подключить к газораспределительной сети более 500 частных домовладений, двух школ, трех домов культуры, четырех фельдшерско-акушерских пунктов. Газопровод в Милютинском районе проложен от слободы Маньково-Березовской до станицы Селивановской, хуторов Степано-Савченского, Решетнякова, Гоголевского, Конькова, Полесье и Богачева. Возможность подключиться к газовой сети получили более 600 частных домовладений, три сельских дома культуры, медицинская амбулатория, два фельдшерско-акушерских пункта, две школы и два детских сада.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, перед властями и бизнесом стоит задача полностью завершить газификацию к 2030 году. "Еще остаются удаленные территории, которые требуют дополнительного внимания, и мы продолжаем работу, чтобы в донские станицы и хутора пришло голубое топливо", - сказал Голубев. Глава региона отметил, что газификация значительно повышает перспективы развития территорий, делает их более привлекательными для инвесторов.

Генеральный директор "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко отметил, что свою задачу компания видит не только в том, чтобы подать газ в населенные пункты, но и в том, чтобы обеспечить качественную и бесперебойную работу всей системы газоснабжения.

Газификация в Ростовской области

Между "Газпромом" и правительством Ростовской области действует программа развития газоснабжения и газификации области на период до конца 2020 года. Ранее заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин сообщил, что проектирование и строительство более 600 объектов газификации, а также реконструкция около 900 объектов позволят завершить газификацию региона. Для этого потребуются инвестиции в размере более 20 млрд рублей.

В 2020 году, по словам Сорокина, инвестиции в газовую инфраструктуру области составят 1,2 млрд рублей. На газификацию будет направлено 636 млн рублей из средств надбавки на услуги по транспортировке газа и 526 млн рублей - из чистой прибыли компании "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону". В результате реализации программы будет обеспечена возможность газификации более 4,5 тыс. домовладений в регионе.