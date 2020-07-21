Минвостокразвития: Россия обсуждает с Китаем, Индией и Сингапуром сотрудничество в Арктике

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в реализации совместных проектов в Арктике c другими странами, с этой целью ведутся переговоры с Китаем, Индией и Сингапуром. Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на онлайн-семинаре в международном дискуссионном клубе "Валдай" во вторник.

"Буквально в начале августа мы планируем провести вместе с нашими китайскими партнерами заседание российско-китайской рабочей группы по развитию Арктики. Там уже начнем обсуждать, как мы будем интенсифицировать именно экономическое сотрудничество наших стран. Еще раз - эту работу мы будем делать и проводить и с другими странами. Мы встречались с Сингапуром, у которого огромный интерес к этому региону мира, обсуждали уже возможности сотрудничества с Индией", - сказал он.

По словам Крутикова, тесное экономическое сотрудничество является одним из основных принципов мирного развития Арктики. "По сути единственный способ мирного развития Арктики - это в первую очередь ее социально-экономическое развитие, причем совместное с другими странами. В этом смысле мы не собираемся закрываться от наших партнеров в АТР, в других регионах мира. Мы намерены, вот сейчас уже получив инструменты поддержки таких проектов, активнее начинать двигаться", - отметил замминистра.

Крутиков также добавил, что такое сотрудничество должно "вписываться в национальные интересы нашей страны в этом регионе мира", для этого планируется разработать прозрачные правила. "В новую Арктическую стратегию мы заложили как раз в разделе про интенсификацию международного сотрудничества в Арктике такое положение, как создание вот таких прозрачных правил, на основе которых мы будем работать с нашими иностранными партнерами в этом регионе", - сказал он.

Замминистра уточнил, что принять такие правила планируется до начала председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. "Я считаю, что это будет крайне важной нашей задачей такие правила подготовить, сделать их прозрачными. Мы должны это сделать до того, как к нам перейдет председательство в Арктическом совете, и просто открыто с нашими партнерами вести эту работу на общих принципах, еще раз, неважно, откуда эта страна или иностранная компания", - заключил Крутиков.

Арктический совет

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. Ведется активная подготовка программы председательства. Как ранее заявлял посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, в значительной степени она будет учитывать предложения регионов, особое внимание в ходе российского предательства будет уделяться сбалансированному продвижению устойчивого развития с акцентом на социально-экономическое измерение.

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция.