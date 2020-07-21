Индексы в Нью-Йорке к закрытию сессии менялись разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов во вторник менялись разнонаправленно. Как отметило информационное агентство Bloomberg, участники рынка испытывают сомнения по поводу того, что Конгрессу удастся принять новый пакет мер по стимулированию экономики до того, как истечет срок действия некоторых положений предыдущего пакета.

Согласно информации, размещенной на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones вырос на 144,77 пункта (0,54%), до отметки 26 825,64. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 4,04 пункта (0,12%), до отметки 3 255,88. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 87,65 пункта (-0,01%), до рекордного уровня 10 679,45.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,3% и оказалась на уровне $41,96 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии, еще одним фактором, оказавшим влияние на настроения инвесторов, стало принятие странами-членами ЕС пакета стимулирующих экономику мер, что "возродило надежды на успешную борьбу с последствиями пандемии".

"Достижение соглашения по координации финансовой политике в период кризиса, вероятно, даст Европе определенную стабильность, которой ей недоставало, - привела газета мнение руководителя департамента глобальной стратегии J.P.Morgan Asset Management Дэвида Келли. - Это действительно важное достижение".