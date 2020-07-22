СМИ: республиканцы в Конгрессе и Белый дом не договорились по пакету стимулирующих мер

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы США во вторник серьезно разошлись во взглядах с Белым домом по новому пакету мер стимулирования американской экономики на фоне пандемии нового коронавируса. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники в законодательном органе.

Во вторник руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз и министр финансов Стивен Мнучин обсудили на закрытой встрече в Конгрессе с сенаторами-республиканцами проект нового пакета стимулирующих мер на $1 трлн лидера республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митча Макконнелла (от штата Кентукки). Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля, и законодатели обсуждают с Белым домом новые предложения по смягчению экономических последствий пандемии.

"Может показаться, что мы далеки друг от друга, но я думаю, что они живут на другой планете", - рассказал порталу один из помощников сенаторов. По данным Axios, встреча "погрузилась в хаос". Несколько республиканцев прямо заявили, что Белый дом по-прежнему значительно далек от их позиции по ключевым статьям законопроекта. По данным газеты The Washington Post, Тед Круз (от штата Техас) после отсутствия компромисса по одной из проблем спросил: "Чем, черт возьми, мы занимаемся?"

Во время встречи некоторые сенаторы отказывались поддержать требование своего однопартийца, президента Дональда Трампа снизить налог на заработную плату. При этом другие республиканцы пытались убедить Мнучина и Медоуза в необходимости выделить больше средств на проведение обследований на выявление коронавируса и работу федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Белый дом требует от законодателей принять инициативу до 31 июля. Макконнелл же считает, что Конгресс не успеет утвердить этот законопроект до конца следующей недели. В августе обе палаты Конгресса уходят на летние каникулы.

О проекте Макконнелла

По данным портала, в инициативе, которая будет опубликована до конца недели, большое значение придается образовательной сфере, предлагается повысить объем денежных средств, выделяемых учебным заведениям, чтобы оказать им помощь в возобновлении работы к осени. Вводятся пределы ответственности гостиниц, больниц, учебных заведений в вопросе соблюдения медицинских рекомендаций. Против этого предложения выступают демократы.

Республиканцы также предлагают повысить финансирование проведения обследований американцев на выявление нового коронавируса и разработок вакцины от инфекции. Законопроект будет включать налоговые льготы для предприятий, разрабатывающих вакцину. Кроме того, дополнительные средства властям штатов и городов отдельно предоставляться не будут.

При этом, как отмечает портал, детали и выделяемые суммы в рамках нового пакета все еще обсуждаются.

О прежних пакетах помощи

16 мая Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов предложенный демократами пакет стимулирующих экономику мер на $3 трлн. Республиканцы в верхней палате заявили, что не станут поддерживать новый пакет мер. Трамп также дал понять, что у этой инициативы нет шансов, однако позднее заявил, что может поддержать еще один законопроект, направленный на стимулирование американской экономики.

Глава государства подписал 24 апреля законопроект об очередном пакете мер объемом почти $500 млрд, направленном на преодоление последствий пандемии коронавируса. Ранее Конгресс одобрил выделение на эти цели $350 млрд, но к середине апреля средства были исчерпаны. Последний пакет стимулирующих экономику мер в размере более $2 трлн был принят в конце марта. До этого законодатели выделили федеральным властям $8,3 млрд для сдерживания пандемии.