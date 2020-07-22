Лимаренко: ограничения добычи нефти не повлияют на выполнение соцпроектов на Сахалине

ТАСС, 22 июля. Социальные проекты в Охинском районе будут выполнены в ранее установленные сроки, сокращение нефтедобычи на севере региона на темпах их реализации не отразится. Об этом губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил в среду на своей странице в Instagram.

"Роснефть" временно ограничивает добычу нефти на участках "РН-Сахалинморнефтегаза" из-за необходимости соблюдения сделки ОПЕК+. Предприятие ведет свою деятельность на севере острова Сахалин.

"Для жителей Охинского района хочу сказать, что все социальные проекты, которые были намечены ранее, будут выполняться с тем темпом, который мы планировали ранее", - написал Лимаренко.

Глава региона отметил, что сотрудники "РН-Сахалинморнефтегаза" останутся на рабочих местах и будут получать заработную плату. "Основные налоги, которые мы получаем от компании "Роснефть", связаны с заработной платой сотрудников. С учетом того, что мы считаем, что заработные платы сохранятся, основная доля денежных средств, которые поступают в областной и муниципальные бюджеты, будет сохранена. Выпадающие налоги будут, не могу назвать эту цифру, но мы будем специально этим вопросом заниматься", - отметил Лимаренко.

"РН-Сахалинморнефтегаз", дочернее общество "Роснефти", - одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основанное в 1928 году. Предприятие ведет свою деятельность на севере острова Сахалин. "Сахалинморнефтегаз" выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений на Сахалине.