FT: Великобритания не рассчитывает до конца года заключить торговую сделку с США

ТАСС, 22 июля. Правительство Великобритании не рассчитывает заключить торговое соглашение с США до конца 2020 года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила газета Financial Times .

Как информирует издание, третий раунд переговоров в режиме видеоконференции о двухсторонней торговой сделке, заключение которой стало возможным после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, начнется 27 июля. "Случится ли это в этом году? В принципе, нет", - сказал источник газеты.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее отверг возможность заключения британо-американской сделки до ноября, назвав такой сценарий маловероятным.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Вашингтон рассчитывает, что новое торговое соглашение с Великобританией удастся заключить в 2020 году.

Референдум о целесообразности продолжения членства Соединенного Королевства в ЕC состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита после нескольких переносов даты Brexit стал официальный выход Великобритании из ЕС в ночь на 1 февраля этого года.