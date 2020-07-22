Чечня получит дополнительно более 1 млрд рублей на стимулирование строительства жилья

ГРОЗНЫЙ, 22 июля. /ТАСС/. Чеченская Республика получит в 2020 году дополнительно более 1 млрд рублей на стимулирование строительства жилья в рамках нацпроекта. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального министерства строительства и ЖКХ.

"В этом году регион дополнительно получит свыше 1 млрд рублей на реализацию мероприятий по программе "Стимул". Эти средства будут освоены до конца года. Дополнительное финансирование позволит ускорить строительство жилья", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, средства планируется направить на строительство трех социальных объектов в городе Аргун.

"Жители города получат две школы, каждая из которых рассчитана на 720 ученических мест и детский сад на 140 детей. Соцобъекты появятся в шаговой доступности от строящихся жилых комплексов, что позволит достичь ключевую задачу нацпроекта - повышение уровня доступности жилья и увеличение спроса на строящееся жилье", - приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Муслима Зайпуллаева.

В 2020 году в Чеченя досрочно завершаются мероприятия программы "Стимул", которая входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Она реализуется в городах Грозный, Курчалой и селе Знаменское Надтеречного района и селе Бекум-Кале Шатойского района региона. Из федерального бюджета на мероприятия программы региону было направлено свыше 713 млн рублей.

Увеличение объема жилищного строительства является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, к 2024 году (по сравнению с 2019 годом) в России показатель должен увеличиться с 79,2 млн кв. метров в год до 120 млн кв. метров, а объем ввода в многоквартирных жилых домах - с 46,2 млн кв. метров до 80 млн кв. метров. Финансирование федерального проекта "Жилье" предусматривает 271,2 млрд рублей до 2024 года. Общий бюджет нацпроекта - более 1 трлн рублей.