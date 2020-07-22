Спецпредставитель президента: Telegram будет эффективен в здравоохранении и образовании

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram может стать базой для построения платформ, повышающих эффективность процессов в системе здравоохранения и сфере образования. Такое мнение в интервью ТАСС высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"На базе Telegram можно строить практически любые платформы. Я вижу гигантский потенциал в системе образования. Следующая перспектива для Telegram - это, безусловно, система здравоохранения. Строя систему обмена данными в мессенджерах, можно сделать ее в десятки, сотни раз быстрее и одновременно дешевле на уровне, например, региональных клиник. В этом случае не надо тянуть волоконную оптику и ставить сложные компьютеры", - сказал Песков.

Собеседник ТАСС также рассматривает Telegram в качестве базы для построения перспективных платформ управления проектами, использование которых может повысить производительность труда на предприятиях.

С апреля 2018 года по июнь 2020 года Роскомнадзор блокировал Telegram на территории России, где мессенджером пользуются порядка 30 млн человек. Ведомство объявило о разблокировке 18 июня по согласованию с Генпрокуратурой. Дмитрий Песков считает мессенджер важной платформой для построения передовых технологических решений.