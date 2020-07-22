Мишустин заявил, что кризис потребовал от правительства молниеносных решений

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что последствия кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в РФ удалось смягчить благодаря возросшим расходам бюджета на различные меры поддержки.

"Кризис затронул всех, упали доходы людей, серьезные убытки понес бизнес, включая целые отрасли. Особенно трудно пришлось тем, кто потерял работу, и семьям с детьми", - констатировал председатель правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

"Мы обязаны были о них позаботиться. В это сложное время решения приходилось принимать молниеносно", - подчеркнул глава кабинета министров. По его словам, "в правительстве сроки рассмотрения и согласования документов были сокращены до двадцати четырех часов". Мишустин поблагодарил обе палаты парламента за напряженную работу в кризисной ситуации.

"Чтобы запустить все программы поддержки людей и экономики, мы пошли на существенное смягчение бюджетной политики. При снижении доходов расходы не сокращали, напротив, они даже выросли", - подчеркнул Мишустин. На его взгляд, "благодаря этому удалось смягчить последствия распространения коронавируса".

Премьер отметил, что "меры, которые по инициативе президента приняло правительство для поддержки граждан и экономики, беспрецедентны - и по сумме выделенных средств, и по охвату отраслей".

Помощь семьям с детьми

"Мы сделали все, чтобы прямая финансовая помощь быстрее доходила до конкретных адресатов. В первую очередь - это семьи с детьми", - указал председатель правительства. На их воспитание всегда нужны немалые средства, добавил премьер. По его мнению, "если отец или мать теряет работу, а такое в кризис - не редкость, это может обрушить семейный бюджет, допускать подобное нельзя". Поэтому "правительство обеспечило семьям с детьми ряд дополнительных выплат. Всего различные формы поддержки на сумму около 600 млрд рублей получили семьи, в которых воспитываются более 26,5 млн детишек".

Борьба с бедностью

"Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью", - заверил Мишустин, добавив, что "эта тема находится на особом контроле у президента" РФ Владимира Путина.

Рынок труда

"Коронавирус сильно изменил рынок труда. С 1 апреля число безработных, официально зарегистрированных в службах службы занятости, выросло в 3,5 раза, сейчас их около трех миллионов человек", - отметил председатель правительства.

По его словам, кабинет министров "продлил на три месяца выплату пособий тем, кто остался без работы до начала распространения коронавируса". "Максимально помогли людям, которые потеряли работу после 1 марта, в том числе увеличив пособие по безработице. Это свыше миллиона человек", - напомнил Мишустин.

Он сказал, что "все меры поддержки безработных правительство распространило и на более чем 13 тыс. индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены закрыть свое дело после 1 марта". "Всем им назначено максимальное пособие в размере одного МРОТ", - уточнил премьер. Председатель правительства добавил, что "все службы занятости в это непростое время работали в онлайн-режиме".

Дистанционные проверки бизнеса

Практика дистанционных проверок бизнеса сохранится и после пандемии коронавируса, заявил Мишустин. Он напомнил, что для снижения издержек бизнеса в условиях эпидемии был введен мораторий на проведение практически всех проверок предпринимателей, который при это впервые был распространен на средние компании и некоммерческие организации. "Необходимые проверки переходят в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика сохранится", - сказал Мишустин.

Он напомнил также о реализации принципа "лицензия автоматом", когда период действия более 70 видов различных разрешительных документов был автоматически продлен. Как отметил премьер, благодаря находящимся сейчас на рассмотрении в Госдуме законопроектам об обязательных требованиях и о государственном и муниципальном контроле будет создана база для выстраивания контрольно-надзорной системы на риск-ориентированном подходе, на принципах приоритета профилактической работы. При этом, по словам главы кабмина, бизнес будет избавлен от серьезных расходов на адаптацию к новым требованиям.

"За последние месяцы мы сняли и ряд других ограничений для бизнеса. И все это работает", - заключил Мишустин.