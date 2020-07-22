Акции Qiwi на Мосбирже выросли на фоне новостей об отмене SPO

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ценные бумаги Qiwi подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 7,88%, до 1300 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:04 мск.

Акции компании выросли на фоне новостей о том, что акционеры Qiwi решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в рамках которого предполагалось продать до 12,5% компании.

Ранее Qiwi анонсировал проведение SPO, в рамках него часть своих долей планировали продать банк "Открытие", сооснователь Qiwi Сергей Солонин и CEO компании Борис Ким. На продажу предполагалось выставить 6 800 870 акций класса B, размещаемых в форме американских депозитарных акций (ADS), а также предусмотреть для андеррайтеров 30-дневный опцион на покупку еще до 1 020 130 ADS.