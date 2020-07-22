Сбербанк еще не закрыл сделку по покупке доли в "Яндекс.Деньги"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Сбербанк еще не закрыл сделку с "Яндексом", в рамках которой банк выкупает долю IT-компании в сервисе "Яндекс.Деньги". При этом кредитная организация уже подала документы в ЕГРЮЛ по регистрации доли, сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

"Сбербанк и "Яндекс" еще не закрыли сделку, Сбербанк подал документы в ЕГРЮЛ по регистрации доли. Это только первый шаг. Закрытие сделки еще не произошло", - отметили в пресс-службе, добавив, что объявят о закрытии сделки дополнительно.

В среду из информации на сайте Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) стало известно, что доля "Яндекса" в размере 25% в сервисе "Яндекс.Деньги" перешла к структуре Сбербанка - ООО "Цифровые активы". Самому Сбербанку принадлежит 75% "Яндекс.Денег". Таким образом, банк консолидировал 100% акций сервиса.

23 июня "Яндекс" объявил о прекращении сотрудничества со Сбербанком по совместным предприятиям. В результате сделки "Яндекс" пообещал выкупить у Сбербанка долю в "Яндекс.Маркете" за 42 млрд рублей, Сбербанк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" за 2,4 млрд рублей. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2020 года.