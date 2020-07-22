Самозанятые школьники смогут получать налоговый вычет, как совершеннолетние

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Школьники, решившие заняться предпринимательством, смогут зарегистрироваться как самозанятые и получать налоговый вычет, как совершеннолетние, сообщила в среду заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ Олеся Тетерина.

"Важная для нас инициатива в сфере молодежного предпринимательства - поддержка школьников, учащихся 10-11 классов, у которых есть интерес к предпринимательству. По поручению президента мы разрабатываем законопроект, который позволит им вставать на учет и получать налоговый вычет для своего бизнеса, как совершеннолетним. Мы надеемся, что в конце года он уже будет принят", - сказала она, выступа на вебинаре Минэкономразвития и корпорации "Синергия", посвященном специальному налоговому режиму для самозанятых.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возврате самозанятым россиянам налогов, уплаченных в прошлом году. На эту меру поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции было выделено 1,6 млрд рублей из Резервного фонда правительства РФ.