Предприниматели Кубани получили полмиллиарда рублей льготных займов в период пандемии

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Льготные займы Фонда микрофинансирования Краснодарского края получили 442 субъекта малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса. Всего выдали более 533 млн рублей льготных займов, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"За период пандемии коронавируса МСП края получили льготные займы на сумму более 533 млн рублей. С апреля за государственной помощью обратились 442 предпринимателя. Меры поддержки бизнеса разработаны по поручению губернатора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что льготные займы фонда микрофинансирования получили субъекты МСП, занятые в розничной и оптовой торговле, производстве, транспортных перевозках, фермеры, представители гостиничного и ресторанного бизнеса. Также оказали помощь организациям, представляющим образовательные, медицинские и бытовые услуги населению.

В пресс-службе отметили, что также выдали 64 поручительства фонда развития бизнеса. С их помощью МСП получили кредиты в коммерческих банках и привлекли 1,17 млрд рублей.

Ранее руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов отмечал, что региональные меры поддержки малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае позволили в два раза по сравнению с общероссийским увеличить перечень видов экономической деятельности, признанных потерпевшими в связи с пандемией коронавируса.

Всего на поддержку жителей и бизнеса в Краснодарском крае в период пандемии власти направили около 18,5 млрд рублей. В эту сумму входят отсрочки платежей, средства на поддержку бизнеса, материальная помощь многодетным, малоимущим, а также семьям с детьми, в которых один из родителей потерял работу.