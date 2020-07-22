{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Европарламент намерен добиться улучшения согласованного на саммите ЕС бюджетного плана

БРЮССЕЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) не устраивает семилетний бюджетный план, который был согласован на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава ЕП Давид Сассоли.

"Есть предложение на столе переговоров, но мы хотели бы улучшить его, прежде всего попытаться прояснить некоторые сокращения (расходов - прим. ТАСС), которые мы сочли неоправданными. Мы не можем урезать расходы на научные исследования и молодежь", - сказал он.

Мишустин призвал пользоваться географическими преимуществами РФ для развития транспорта
Премьер-министр напомнил, что в портфеле правительства находятся 19 крупнейших инфраструктурных проектов, и каждый из них дает мультипликативный эффект в смежных отраслях
Читать полностью